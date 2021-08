Trabzonspor'da Andreas Cornelius ve Dorukhan Toköz için imza töreni düzenlendi

Trabzonspor'un yeni transferi Cornelius ve geçtiğimiz günlerde takıma katılan Dorukhan Toköz için bugün Medical Park Stadı'nda imza töreni düzenlendi.

Trabzonspor Kulübü, geçtiğimiz günlerde takıma katılan yeni transfer Dorukhan Toköz ile son transfer Andreas Cornelius için imza töreni düzenledi. Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katılımı ile gerçekleştirilen ve kulübün sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanan imza töreninde Cornelius ile Dorukhan sözleşme imzaladı.

AHMET AĞAOĞLU: DORUKHAN'DAN BEKLENTİLERİMİZ BÜYÜKİmza töreninde konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, öncelikle Dorukhan'a yönelik ifadelerde bulunarak, "Dorukhan, hepimizin bildiği gibi ülke futbolumuzun son yıllarda yetiştirdiği önemli değerlerden birisi. Kadromuzda yer alan, bizim altyapımızdan yetişen oyuncularımızın, Uğurcan'ın ve Abdülkadir Ömür 'ün milli takımdan arkadaşı. Her ne kadar referansa ihtiyacı olmasa da onların referansı avrdı. Aramıza hoşgeldi. Önemli bir futbolcu, önemli bir değer. Gelişiminde büyük pay sahibi olan Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür ediyoruz. Bugünlere gelmende kendileri çok büyük pay sahibi. Beşiktaş Kulübünün değerli başkanı sayın Ahmet Nur Çebi 'ye de çok teşekkür ediyoruz. Büyük bir aileye geldin. Bu önemli ailenin bir parçası oldun. Hem kulübümüzün hem hocamızın hem de taraftarlarımızın senden beklentisi oldukça fazla. Bu sene takım şampiyonluk mücadelesi verecek. Çok önemli katkılarının olacağına inanıyoruz. Umarım ki Trabzonspor forması altında yıllarca kulübümüze hizmet eder, daha sonra da başarılı olan, kendini kanıtlayan her oyuncu gibi futbol hayatına Avrupa'da devam edersin. Bu da bizim en büyük temennimiz. Çünkü Trabzonspor Kulübü özellikle son yıllarda hem yetiştirdiği hem de geliştirdiği futbolcuları Avrupa'nın önemli liglerine gönderen önemli liglerine pazarlayan bir kulüp konumuna geldi. Bu konuda özellikle Avrupa'da bıraktığınız izlenim oldukça dikkat çekici. İnşallah sende bu sistemin, bu zincirin bir parçası olursun" dedi."CORNELIUS'UN ÇOK BÜYÜK KATKILAR VERECEĞİNE İNANIYORUZ"Ağaoğlu, Cornelius ile ilgili olarak da bu yıl gerçekleştirdikleri en zor transferlerden biri olduğunu kaydederek, "Cornelius belki de bu sezon yapmış olduğumuz en zorlu transfer. Mayıs ayında başladık. İki defa kesintiye uğradı. Bir hayli zor bir transfer oldu. Ama netice itibarıyla bugün burada aramızda. Kendisi 29 sene üzerine aramıza katılan ikinci Danimarkalı oyuncu. Dorukhan'da ve diğer bütün transferlerde olduğu gibi, Abdullah Avcı hocamızın talepleri doğrultusunda kendisini de takımımıza katmaktan, bordo-mavili forma altında görmekten son derece mutluyuz. Yine bu transferin gerçekleşmesinde çok büyük pay sahibi olan menajerine de katkılarından ve yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Parma kulübü ile çok zorlu bir pazarlık süreci yaşadık. Ancak gelmiş olduğumuz noktada onların da göstermiş olduğu anlayışa ve bu transferdeki katkılarından dolayı da Parma kulübünün başkanına ve yönetimine çok teşekkür ediyoruz. Onları bir an önce Serie A'da görmek en büyük temennimiz. Parma kulübü ile ilişkilerimiz oldukça iyi. Hepimizin bildiği gibi önce Kucka'yı Parma kulübüne gönderdik, ardından Gervinho 'yu transfer ettik. Şimdi de Cornelius aramızda. Kaptan Olsen çok güzel anılar bıraktı. Özellikle bizim yaş grubumuzdaki Trabzonspor taraftarlarının beğeniyle izlediği, takdir ettiği bir oyuncuydu. Eminim ki Kuzeyliler'in, Danimarkalılar'ın, İsveçliler'in, Norveçliler'in kısacası Vikinglerin mücadele gücünü sahaya yansıtacağından hiçbir şüphemiz yok. Kendisinden beklentilerimiz çok büyük. Daha önceden yapmış olduğumuz konuşmalarda da bunu ifade ettik. Kendisi de böyle bir savaşa, mücadeleye hazır olduğunu, mücadeleyi sevdiğini, dolayısıyla mücadeleci bir takıma katılmaktan mutluluk duyduğunu ifade etmişti. Bunun için kendisine de aramıza hoş geldin diyoruz. Bu büyük aileye ve bu sene büyük hedefleri olan Trabzonsporumuza hoş geldin diyoruz. Çok büyük katkılar vereceğine inanıyoruz" diye konuştu.Ağaoğlu, konuşmasında iki oyuncudan da beklentilerinin büyük olduğunu yineleyerek, "İki değerli oyuncumuz, çok büyük bir ailenin yapısal olarak da baktığımız zaman çok büyük farklılıklar gösteren farklılıklar arz eden bir kulübün yeni üyesi oldunuz. Aramıza hoş geldiniz. Hayırlı uğurlu olsun. Sizlerle birlikte olmaktan ve sizleri bordo-mavi formanın içinde görmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Beklentilerimiz büyük. Allah utandırmasın" ifadelerini kullandı.DORUKHAN: İNŞALLAH SONU ŞAMPİYONLUK OLURDorukhan Toköz ise burada bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Trabzonspor camiasının içinde bulunmak çok gurur verici ve çok mutluyum. Bu transfere vesile olan sayın başkanım, yönetim kurulumuz, hocam ve ekibine çok teşekkür ederim. Böyle bir projenin içinde bulunmak ve böyle kaliteli bir takımın içinde olmak gerçekten çok güzel. İnşallah en baştanda konuşulduğu gibi sonu şampiyonluk olur. Çünkü çok kaliteli, çok iyi bir takımımız var. Ben de kendi açımdan elimden ne geliyorsa her şeyi vereceğim. İnşallah şampiyonlukta da çok büyük katkım olacak. İnşallah her şey çok güzel olur."CORNELIUS: BAŞARI ELDE ETMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUMBurada olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Cornelius da "Takım için oynayabilmeyi ve kupalar kazanabilme, başarıları birlikte debilde edebilmeyi dört gözle bekliyorum. Henüz kısa bir süre öncesinde buraya gelmeme rağmen taraftarların kulübü ne kadar sevdiğini, kulübe ne kadar bağlı olduklarını görebilme fırsatı bulabildim. Açıkçası burada olmak, bu şansı elde edebilmek dört gözle beklediğim bir şeydi. Sabırsızlıkla bekliyorum. Bir santrafor oyuncusu olarak her zaman gollerle takımıma katkıda bulunmak isteyen bir oyuncuyum. Bir rakam vermek doğru olmasa da taraftarlarımıza sahada olduğum sürece elimden gelenin en iyisini yapacağımın sözünü verebilirim" şeklinde konuştu.İKİ FUTBOLCUDAN 122 BİN FİDAN BAĞIŞI

Konuşmaların ardından başkan Ahmet Ağaoğlu geleneksel olarak futbolcularına forma satışı yerine bu kez iki oyuncudan da 61 bin fidan bağışı sözü aldı. Ağaoğlu, "Aramıza katılan her oyuncumuza belirli miktarda forma satıyoruz, ancak çok sıkıntılı bir süreç yaşadık. Orman yangınları hepimizi çok derinden üzdü. Ülke tarihinin bu anlamda en büyük felaketi ile karşı karşıya kaldık. Bu ülkede ve yeryüzünde yaşayan her bireyin doğaya karşı bir sorumluluğu var. Kulüp olarak kendimiz bu sorumluluğun dışında tutmamız söz konusu olamaz, mümkün değil. Dolayısıyla formayı her zaman satarız. Bugün farklı bir şey yapmak istiyorum. 5'er bin forma yerine her iki oyuncumuza da 61 biner fidan bağışı yazıyorum. Finansal olarak baktığımız zaman aslında 5 bin formadan biraz daha az bir rakama tekabül ediyor ama anlamı büyük. Ülkemizin dağlarında, topraklarında 122 bin fidan Dorukhan ve Cornelius'un katkılarıyla yeşerecek. Aradan onlarca yıl da geçse bu fidanlar büyümeye devam edecekler. Ülkenin ihtiyacı olduğu böyle hassas bir konuda kendilerinin yapmış olduğu katkıya teşekkür ediyorum" derken, Cornelius ise "Tabiki böyle bir şeyi reddedemem. En ufak katkım olacaksa bende bundan mutlu olurum. Haberlerde evlerini terk eden, yangından etkilenen insanlar gördüm. Bu yaşananlar çok korkutucuydu belki ama bir nebze mutluluk verecekse ben de bunun parçası olmaktan mutluluk duyarım" dedi.