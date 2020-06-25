Trabzonspor'da Ankaragücü hazırlıkları - Son Dakika

Trabzonspor'da Ankaragücü hazırlıkları

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 29'uncu haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 29'uncu haftasında sahasında Ankaragücü'nü konuk edecek Trabzonspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi. Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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ABDULKADİR ÖMÜR'ÜN DOĞUM GÜNÜ KUTLANDI

Öte yandan bordo-mavili ekipte, 21'inci yaşına giren Abdülkadir Ömür'ün doğum günü antrenman öncesinde kutlandı. Teknik heyet ve futbolcuların katıldığı kutlamada Abdülkadir Ömür'ün doğum günü pastası kesildi.


Trabzonspor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 10:37 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Ankaragücü hazırlıkları - Son Dakika Spor
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