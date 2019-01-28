Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Ankaragücü Maçı Hazırlıkları Başladı

Trabzonspor'da Ankaragücü Maçı Hazırlıkları Başladı

1 saat önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Cumartesi günü sahasında oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla başladı.

Trabzonspor'da Ankaragücü Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]


Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Cumartesi günü sahasında oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla başladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Demir Grup Sivasspor maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon, diğer oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Sosa, Onazi ile Pereira'nın yanı sıra ülkelerinin milli takımında yer alan Hosseini ile Amiri antrenmanda yer almadı.

Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, hazırlıklarına Çarşamba günü devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan görüntüler

-Detaylar

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 02:44 Kaynak: DHA

Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Galatasaray: 60 - Fenerbahçe: 68 Trabzonspor, Deplasmanda Sivasspor Engelini Geçemedi: 1-1

Trabzonspor - Başakşehir Maçının Hakemi Halil Umut Meler'e Bu Hafta Maç Yok Moussa Sow, Gazişehir Gaziantep'le Anlaşma İmzaladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 16:08:01. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Ankaragücü Maçı Hazırlıkları Başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]