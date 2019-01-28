Trabzonspor'da Ankaragücü Maçı Hazırlıkları Başladı
42 dakika önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Cumartesi günü sahasında oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarına bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla başladı.
Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 20'nci haftasında Cumartesi günü sahasında oynayacağı Ankaragücü
maçı hazırlıklarına bugün 11.00'de yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Demir Grup Sivasspor
maçında forma giyen futbolcular rejenerasyon, diğer oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Sosa, Onazi ile Pereira'nın yanı sıra ülkelerinin milli takımında yer alan Hosseini ile Amiri antrenmanda yer almadı.
Yarını izinli olarak geçirecek olan bordo-mavililer, hazırlıklarına Çarşamba
günü devam edecek. - Trabzon
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:50 Kaynak: DHA
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