Trabzonspor'da Ankaragücü Maçı Hazırlıkları
13 dakika önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, bordo-mavililer düz koşu ve pas çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı idman yaptı.
İzinli olan Kamil Ahmet ve Zargo Toure ile İran Milli Takımı'nda bulunan Vahid Amiri ve Majid Hosseini'nin katılmadığı antrenmanda, Jose Sosa ise salonda çalıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:28 Kaynak: AA
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