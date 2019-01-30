Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

Trabzonspor'da Ankaragücü Maçı Hazırlıkları

13 dakika önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'da Ankaragücü Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında oynayacağı Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleşen antrenmanda, bordo-mavililer düz koşu ve pas çalışmalarının ardından taktik ağırlıklı idman yaptı.

İzinli olan Kamil Ahmet ve Zargo Toure ile İran Milli Takımı'nda bulunan Vahid Amiri ve Majid Hosseini'nin katılmadığı antrenmanda, Jose Sosa ise salonda çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 01:28 Kaynak: AA

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Ankaragücü, Trabzonspor, Spor
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