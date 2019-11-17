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Trabzonspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor
6 saat önce
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, toparlanma çalışmaları yaparak, ayak tenisi oynadı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, toparlanma çalışmaları yaparak, ayak tenisi oynadı.
Trabzonspor, akşam yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:58
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