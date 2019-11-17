Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor

6 saat önce

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, toparlanma çalışmaları yaparak, ayak tenisi oynadı.

Trabzonspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları sürüyor, System.String[]

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda futbolcular, toparlanma çalışmaları yaparak, ayak tenisi oynadı.


Trabzonspor, akşam yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:58 
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