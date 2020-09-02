Trabzonspor'da anlayış değişti - Son Dakika

UEFA Finansal Fair Play şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir yıl men cezası alan Trabzonspor'da, 8 Nisan 2018'den beri görevde bulunan yönetim, transferde ve ekonomide izlediği politikalar sonrası UEFA'nın kara listesinde çıkma yolunda ilerlerken, kulübün geleceği için de transfer politikasını tamamen değiştirdi.

Trabzonspor'da 2013 ile 2018 yılları arasında yapılan transferler, uygulanan ekonomik politikalar nedeniyle bordo-mavili kulüp UEFA'nın kara listesinde yer aldı. Finansal Fair Play Kurallarını yerine getiremediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir yıl men cezası alan Karadeniz ekibi, buradan gelecek olan gelirlerden de oldu.

133 MİLYON EURO'LUK SERVET

Trabzonsor, 2013-2018 yıllarında transfer ettiği oyunculara adeta servet döktü. Ödenen yüksek bonservis bedellerinin yanı sıra oyunculara ödenen yıllık maaşlar ise Karadeniz ekibinin adeta belini büktü. Sportif başarının da yakalanamaması üzerine bordo-mavili kulüp TFF, UEFA ve FIFA ile karşı karşıya kaldı. UEFA'ya verilen taahhütlerin de yerine getirilmemesi üzerine Karadeniz ekibi kara listede yer aldı. Bordo-mavililer, söz konusu yıllar arasında yabancı transferlere bonservis bedeli olarak 48 milyon 518 bin Euro (424 milyon TL) gibi bir rakam harcarken, transfer ettiği oyunculara ise 52 milyon 857 bin Euro (463 milyon TL) ödemeyi taahhüt ederek adeta servet niteliğinde paralar döktü. Bu rakamlara yerli oyuncular da dahil edildiğinde Karadeniz ekibi söz konusu yıllarda 133 milyon Euro bonservis bedeli ve oyuncu aylığı ödeyerek Trabzonspor'un bugün olan 107 milyon Euro'luk borcunu solladı.

SON İKİ YILDA 7 MİLYON 280 BİN EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Trabzonspor'da Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu 8 Nisan 2018'de Karadeniz ekibinde işbaşı yaptı. İdari, sportif ve ekonomik anlayışın tamamen değiştiği bordo-mavili takımda, Ağaoğlu yönetimi görevde bulunduğu süre boyunca transfer ettiği veya kiraladığı oyuncuların bonservis bedellerine 7 milyon 280 bin Euro ödedi. Geçtiğimiz sezon 16 milyon Euro gibi oyuncu maaşı öderken bu sezon ise 14 milyon Euro gibi hedef belirlenmiş durumda. Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu bu sezonla birlikte belirlediği hedefi tutturması halinde toplamda 38 milyon Euro gibi transfer harcaması gerçekleştirmiş olacak.

AZ PARAYLA GELEN SPORTİF BAŞARI

Trabzonspor'da göreve gelen yeni yönetim, önceki yönetimlerin aksine maliyeti düşük, kulübü ekonomik olarak zorlamayacak kaliteli bir takım ortaya çıkardı. Transferde son yılların ağır faturası ile karşı karşıya kalan Karadeniz ekibi, bu enkazın izlerini silmeye çalışırken bir taraftan ise yarışın içinde olacak takım kurma mücadelesi verdi. Bordo-mavili takım 2013-2018 yıllarını baz alan periyotta, 2013-14 sezonunda 4, 2014-15 sezonunda 5, 2015-16 sezonunda 12, 2016-17 sezonunda 6, 2017-18 sezonunda 5. sırada ligi bitirdi. Karadeniz ekibi 2018-19 sezonunda 4. ve 2019-20 sezonunda ise 2. sırada yer aldı.

OYUNCU ALIMI VE SATIMI KULÜBÜN GELECEĞİNE DAMGA VURACAK

Trabzonspor yönetimi transferde hata yapmamak için işi sıkı tutuyor. Oyuncu alımı ve satımı bordo-mavili kulübün geleceğini yakından etkileyecek. Oyuncu satışı gibi futbolcu alımına da aynı pencereden bakan bordo-mavili kulüpte, transfer sezonunun devam etmesi nedeniyle gidecek ve gelecek isimlerin olduğu öngörülüyor. Oyuncu satışı gibi futbolcu alışı da dikkatle sürdürülen Trabzonspor'da her yıl kadrodan 1 veya 2 oyuncu satışı gerçekleştirmeyi planlanıyor.

(Gökmen Şahin/İHA)