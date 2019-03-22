Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Başladı

Trabzonspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Başladı

8 dakika önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına 5 günlük iznin ardından başladı.

Trabzonspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Başladı, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına 5 günlük iznin ardından başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Oyunculardan Kamil Ahmet Çörekçi ile Vahid Amiri ise salonda çalıştı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı çift antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 08:47 Kaynak: AA

5 Nisan, Trabzonspor, Antalyaspor, Spor
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