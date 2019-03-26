Trabzonspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları
47 dakika önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan
Cuma günü Antalyaspor
ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde, teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde, basına kapalı olarak gerçekleştirilen akşam antrenmanında yenilenme çalışmaları yapıldığı bildirildi.
Oyunculardan Kamil Ahmet Çörekçi
ve Joao Pereira'nın takımdan ayrı özel çalıştığı, Abdülkadir Ömür
'ün ise takımla çalışmalara başladığı belirtildi.
Bordo-mavili takım yarın yapacağı çift antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:02 Kaynak: AA
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