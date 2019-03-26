Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

Trabzonspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

47 dakika önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, basına kapalı olarak gerçekleştirilen akşam antrenmanında yenilenme çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Oyunculardan Kamil Ahmet Çörekçi ve Joao Pereira'nın takımdan ayrı özel çalıştığı, Abdülkadir Ömür'ün ise takımla çalışmalara başladığı belirtildi.

Bordo-mavili takım yarın yapacağı çift antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 10:02 Kaynak: AA

5 Nisan, Trabzonspor, Antalyaspor, Spor
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