Trabzonspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor
1 saat önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan
Cuma günü Antalyaspor
ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde, teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanına milli oyuncular Yusuf Yazıcı
, Uğurcan Çakır, Filip Novak ve Caleb Ekuban
katılmazken tedavileri süren Onazi ve Sosa kondisyon salonunda çalıştı.
Sakatlıkları büyük ölçüde geçen Kamil Ahmet Çörekçi
, Joao Pereira ve Abdülkadir Ömür
ise antrenmanın bir bölümünde takımla idman yaptı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 07:11 Kaynak: AA
Emeklililer Dikkat! TOKİ Başvurusu 5 Nisan'da Sona Erecek
Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps, Türkiye'den Çekiniyor
Fenerbahçe, Beveren Forması Giyen Nana Ampomah'ın Peşine Düştü
Chapecoense'nin Düşen Uçağından Kurtulan Gazeteci, Kalp Krizine Yenik Düştü!