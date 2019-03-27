Trabzonspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor
49 dakika önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan
Cuma günü Antalyaspor
ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde, teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde gerçekleştirilen akşam antrenmanına milli oyuncular Yusuf Yazıcı
, Uğurcan Çakır, Filip Novak ve Caleb Ekuban
katılmazken tedavileri süren Onazi ve Sosa kondisyon salonunda çalıştı.
Sakatlıkları büyük ölçüde geçen Kamil Ahmet Çörekçi
, Joao Pereira ve Abdülkadir Ömür
ise antrenmanın bir bölümünde takımla idman yaptı.
Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 08:58 Kaynak: AA
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