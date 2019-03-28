Trabzonspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları Sürüyor

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana izinli Uğurcan Çakır, milli takım kamplarından henüz dönmeyen Filip Novak, Tunahan Ergül, Caleb Ekuban katılmazken tedavisi süren Ogenyi Onazi kondisyon salonunda çalıştı.



Sakatlıkları büyük ölçüde düzelen Kamil Ahmet Çörekçi, Joao Pereira, Abdülkadir Ömür ve Vahid Amiri ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.



Daha önce altyapıya gönderilen Oğuzhan Açıl, Kerem Baykuş, Behlül Aydın, Berkay Sefa Kara ile 1461 Trabzon'dan Ahmet Eren, Serkan Assan ve Mert Kurt da antrenmana dahil edildi.



Tedavisi tamamlanan kaptan Jose Sosa antrenmana çıkarak çift kale maçta yer aldı.



Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç yaptı.



Bu arada antrenmanı ziyaret eden Ticaret İlkokulu öğrencileri yazdıkları mektupları futbolculara vererek onlara şiir de okudu.



Bunun ardından gerçekleşen fotoğraf çekiminde yer almayan ve kenarda ağlamaya başlayan bir öğrenciyi Olcay Şahan teselli etmeye çalıştı. Kulüp yetkilileri minik öğrenciyi, önümüzdeki günlerde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne davet etti.



Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

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