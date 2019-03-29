Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

Trabzonspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları

40 dakika önce

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana, milli takım kamplarından henüz dönmeyen Filip Novak, Tunahan Ergül ile Caleb Ekuban katılmadı.

Bordo-mavililer, salonda yaptıkları antrenmanda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Trabzonspor, akşam yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:52 Kaynak: AA

5 Nisan, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Abdullah Avcı'dan Beşiktaş Açıklaması: 5 Senelik Mukavelem Var Tolga Zengin'in Sezon Sonunda Futbolu Bırakacağı İddia Edildi Yusuf Yazıcı'nın Arabası Sosyal Medyada Olay Oldu Fatih Öztürk, Galatasaray ile Söz Kesti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.3.2019 13:32:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]