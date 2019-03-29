Trabzonspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları
40 dakika önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana, milli takım kamplarından henüz dönmeyen Filip Novak, Tunahan Ergül ile Caleb Ekuban katılmadı.
Bordo-mavililer, salonda yaptıkları antrenmanda kuvvet çalışması gerçekleştirdi.
Trabzonspor, akşam yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçının hazırlıklarına devam edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 12:52 Kaynak: AA
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