Trabzonspor'da Antalyaspor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü sahasında Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan
Cuma günü sahasında Antalyaspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, sakatlıkları bulunan Filip Novak ve Ogenyi Onazi katılmadı.
Bordo-mavili futbolcular antrenmanda koşunun ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Çift kale maçta sakatlanan genç forvet oyuncusu Koray Kılınç, çalışmayı tamamlayamadı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:35 Kaynak: AA
Şampiyonluk Kutlamasına Dedesinin Kafatasıyla Katıldı
Arjantin'de Şampiyon Racing Club Oldu
Wolfsburg, Abdullah Avcı'nın Peşinde
Usain Bolt Resmen İmzayı attı! 2 Yıl Boyunca Paris FC Oyuncusu