Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 14. haftasında 8 Aralık Pazar günü Antalyaspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamaya göre, hazırlıklarını Antalya Belek'te sürdüren Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde bir antrenman gerçekleştirdi.

TFF 1. Lig ekibi Altay ile deplasmanda oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında forma giyen oyuncuların yenilenme, diğer oyuncuların ise taktiksel çalışmalar yaptığı belirtildi.

Trabzonspor, yarın gerçekleştirilecek idmanla Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.

Antalyaspor, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sosyal medya, Ceren Özdemir'in doğum gününü kutluyor: İyi ki doğdun
Davutoğlu partisinin kuruluşunu öne çekti, partinin ismi anketten çıkacak Çıplak poz veren Rize'nin yengesi, yine sınırları zorladı! Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçında ilk gol geldi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 20:49:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Antalyaspor maçı hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]