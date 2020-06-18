Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme depremi!



Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynadığı kupa maçında sakatlanan Anthony Nwakaeme, 3-6 hafta sahalardan uzak kalacak. Nijeryalı futbolcu, Galatasaray ile oynanacak derbiyi de kaçıracak.



Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;



Fenerbahçe maçında aldığı darbeler sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Anthony Nwakaeme'nin yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas gurubunda grade iki tear (yırtık) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır



Anthony Nwakaeme'nin Trabzonspor'da kaçıracağı maçlar



Alanyaspor - Trabzonspor



Trabzonspor - Ankaragücü



Galatasaray - Trabzonspor



Trabzonspor - Antalyaspor *



Denizlispor - Trabzonspor *



Trabzonspor - Kayserispor *



