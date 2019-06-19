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Trabzonspor'da Atakan ve Salih imzaladı

30 dakika önce

Trabzonspor, Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun altyapısından renklerine kattığı Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz için imza töreni düzenledi.

Trabzonspor'da Atakan ve Salih imzaladı, System.String[]
Trabzonspor, Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altınordu'nun altyapısından renklerine kattığı Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz için imza töreni düzenledi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde bugün Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ve Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Ertürk'ün katılımıyla düzenlenen imza töreninde, Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz 3'er yıllık sözleşmeye imza attı. Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, törende yaptığı konuşmada, geleceğe yönelik çok önemli iki ismi transfer ettiklerini belirterek, "Kulübümüzün gençlik politikası doğrultusunda Atakan ve Salih'i kadromuza kattık. Genç yaşta olmalarına rağmen kalitelerini ortaya koyan her iki oyuncuya da güvenimiz sonsuz. Çok uzun yıllar kulübümüze ve Türk futboluna başarılı bir şekilde hizmet edeceklerine eminiz. Genç kardeşlerime başarılar diliyorum" dedi.
18 yaşındaki savunma oyuncusu Atakan Gündüz, Trabzonspor'a transferinden dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayarak, "Trabzonspor'da olduğum için gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
17 yaşındaki forvet Salih Kavrazlı ise bordo-mavililere uzun yıllar hizmet etmek istediğini belirterek, "Trabzonspor'a transfer olarak büyük bir iş başardığımı düşünüyorum. Umarım bana güvenenleri mahcup etmem" diye konuştu.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:45 Kaynak: DHA
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Altınordu, Trabzonspor, Spor
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