Trabzonspor'da atan da iyi tutan da

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor'da atan ve tutan iki oyuncu ön plana çıkıyor. Yaptığı kurtarışlarla adından söz ettiren Uğurcan Çakır ile attığı gollerle takımına önemli katkı sağlayan Alexander Sörloth, bordo-mavililerin başarılı grafiğinde önemli role sahip isimler olarak ön plana çıkıyor.



Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor'u 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdüren Trabzonspor'da atan ve tutan iyi olunca istatistikler de yükseldi. Karadeniz ekibi, geçtiğimiz sezonun ilk 14 haftasında 6 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet aldı. Attığı 23 gole karşılık ise kalesinde 19 gol gören bordo-mavili takım, 22 puan elde ederek 7. sırada yer almıştı.



Trabzonspor, söz konusu periyotta bu sezon ise 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyet elde etti. Attığı 27 gole karşılık ağlarında 15 gole engel olamayan Ünal Karaman'ın öğrencileri, 26 puan elde ederek 3. basamakta kendine yer buldu.



Sörloth, kariyerinin en iyi çıkışını yaptı



Trabzonspor'da attığı 9 golle takımına önemli katkı sağlayan isimlerin başında Sörloth geliyor. Başarılı oyuncu, aynı zamanda kariyerinin en iyi çıkış yaptığı dönemini de yaşıyor. Teknik Direktör Ünal Karaman'in lig maçlarının tamamında ilk 11'de sahaya sürdüğü Norveçli futbolcu, bin 241 dakika görev aldı. Golcü oyuncu, attığı gollerin yanı sıra 4 de asiste imza attı.



Oynadığı lig maçlarında sarı kart dahi görmeyen Sörloth'un gol attığı maçları ise Karadeniz temsilcisi kaybetmedi. Maç başına 1.86 puan ortalaması yakalayan 24 yaşındaki futbolcu, Karaman'ın da vazgeçilmez oyuncuları arasındaki yerini aldı.



Uğurcan Avrupa'nın takibinde



Trabzonspor kalesinde gösterdiği performansla önemli kurtarışlara imza atan Uğurcan Çakır da bordo-mavili takımın önemli silahlarından biri. Ünal Karaman'ın gözde oyuncuları arasında bulunan genç kaleci, Avrupa takımlarının da kıskacında yer alıyor.



Süper Lig'de bordo-mavili takımın oynadığı 14 maçın 13'ünde forma giyen Uğurcan, sadece sarı kart cezalısı olması nedeniyle MKE Ankaragücü ile oynanan mücadelede sahadaki yerini alamamış ve yerini Erce Kardeşler'e bırakmıştı. Uğurcan Çakır, 2019-2020 sezonunda oynadığı 13 maçın sadece birinde kalesinde gol görmedi. Buna rağmen başarılı eldiven, yüzde 77 maç başına puan ortalaması yakaladı. - TRABZON