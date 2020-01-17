Trabzonspor'da ayrılık! Donis Avdijaj... - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da ayrılık! Donis Avdijaj... - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da ayrılık! Donis Avdijaj...

16 dakika önce

Onazi'nin sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Trabzonspor İvanildo Fernandes ve Donis Avdijaj'ın da sözleşmeleri feshederek yollarını ayırdı.

Trabzonspor'da ayrılık! Donis Avdijaj..., System.String[]

Onazi'nin sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Trabzonspor İvanildo Fernandes ve Donis Avdijaj'ın da sözleşmeleri feshederek yollarını ayırdı.


Sezon başında kadroya katılan ancak beklenen verim alınamayan iki futbolcu için resmi açıklamaların kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.


Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...


Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:31 
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