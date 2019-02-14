Trabzonspor'da Aytemiz Alanyaspor Maçı Hazırlıkları

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü sahasında Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.



Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi ve Joao Pereira katılmadı.



MKE Ankaragücü karşılaşmasında sol arka adalesinde yırtık meydana geldiği için Galatasaray maçında forma giyemeyen kaleci Uğurcan Çakır ile ayağında ağrı hissettiği için dünkü antrenmanı tamamlayamayan Hüseyin Türkmen, takımla çalışmalara başladı.



Novak takımdan ayrı koştu



MKE Ankaragücü karşılaşmasında sakatlanan oyunculardan Filip Novak, takımdan ayrı yan sahada koştu.



Sol ayak baş parmağı kırılan Çekyalı oyuncunun Aytemiz Alanyaspor maçında forma giyip giymeyeceğinin karşılaşma öncesi netlik kazanacağı öğrenildi.



Sosa, formasına kavuşuyor



Trabzonspor'da ligin 16. haftasındaki Beşiktaş maçında sakatlanan Arjantinli oyuncu Jose Sosa, sakatlığının ardından her geçen gün hazır hale geliyor.



Galatasaray maçı kadrosunda yer alan ancak forma giymeyen bordo-mavili takımın kaptanının, ligde 6 hafta sonra forma giymesi bekleniyor.



Hırslı çalışma



Trabzonspor'da oyuncuların antrenmanda hırslı olduğu gözlendi.



Teknik direktör Ünal Karaman da sık sık çift kale maç sırasında oyunu durdurarak futbolcularına uyarılarda bulundu.



Bordo-mavili takımın çalıştırıcısı, oyuncularına özellikle pres yapmaları konusunda uyarılarda bulunarak, "Rakibin çıkmasına izin vermeyin. Mümkün olduğunca hareketli olun, çabuk oynayın." ifadelerini kullandı.



Miniklerden oyunculara gül



Bu arada ilkokul öğrencileri, bordo-mavili takımın antrenmanını ziyaret etti.



Minik öğrenciler, antrenman öncesi teknik heyet ve futbolculara Sevgilileri Günü dolayısıyla gül verdi.



Trabzonspor, yarın basına kapalı yapacağı çalışmayla hazırlıklarına devam edecek.

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