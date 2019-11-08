Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Son Dakika Spor Trabzonspor'da, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor'da, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

6 saat önce

- Trabzonspor'da, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladıTRABZON - UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına 3-1 mağlup olan Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

- Trabzonspor'da, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

TRABZON - UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü haftasında deplasmanda Rusya'nın Krasnodar takımına 3-1 mağlup olan Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında sahasında konuk edeceği Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde teknik direktör Ünal Karaman, yönetiminde basına ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmana sakatlıkları devam eden Abdulkadir Ömür ve Ekuban katılmadı. Sosa'nın ise tedavisine devam edildi. Obi Mikel ve Sturridge ise takımda ayrı olarak çalışmalar yaparken, Onazi ve Abdulkadir Parmak ise takımla birlikte çalıştı.

Bordo-mavililer antrenmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirerek Aytemiz Alanyspor maçı hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor yarın toplanarak Alanyaspor maçı için kampa girecek.

Trabzonspor'da, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor, Rusya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 07:27 Kaynak: İHA
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