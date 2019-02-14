Trabzonspor'da, Aytemiz Alanyaspor Mesasi Sürdü

Trabzonspor
, Spor Toto Süper Ligin 22. haftasında 17 Şubat Pazar günü sahasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor
maçı hazırlıklarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz
Tesislerinde, Teknik Direktör Ünal Karaman
yönetiminde yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Ogenyi Onazi ve Joao Pereira katılmadı. Novak ise takımda ayrı olarak çalışmalarını sürdürdü. Bu oyuncunun Aytemiz Alanyaspor karşısında oynayıp-oynamayacağı ise karşılaşma öncesi netlik kazanacak. MKE Ankaragücü
karşılaşmasında sol arka adalesinde yırtık meydana geldiği için Galatasaray
maçında forma giyemeyen kaleci Uğurcan Çakır ile ayağında ağrı hissettiği için dünkü antrenmanı tamamlayamayan Hüseyin Türkmen
, takımla çalışmalara başladı.
RODALLEGA KORKUTTU Trabzonspor'un gol umudu Hugo Rodallega
ise bugün yapılan antrenmanda korkuttu. Nwakaeme ile girdiği ikili mücadelede yerde kalan forvet oyuncusu, yerden kalkmakta zorlandı. Takım arkadaşları oyuncunun başına toplanırken, sağlık ekibinin müdahalesi sonrası ayağa kalkan ve antrenmana devam eden oyuncu teknik heyete rahat bir nefes aldırdı.
SOSA HAZIR Trabzonspor'da ligin 16. haftasındaki Beşiktaş
maçında sakatlanan Arjantinli oyuncu Jose Sosa
, sakatlığının ardından hazır hale geldi. Teknik Direktör Ünal Karaman tarafından Galatasaray maçı kadrosunda yer alan ancak forma giymeyen kaptanın Aytemiz Alanyaspor maçında forma giymesi bekleniyor.
KARAMAN UYARDI Trabzonspor'da oyuncuların antrenmanda hırslı oldukları gözlenirken teknik direktör Ünal Karaman, yapılan antrenmanda sık sık oyuncularını uyardığı gözlendi. Futbolcularına ileride baskı ve pres yapmaları konusunda uyarılarda bulunarak, "Rakibin çıkmasına izin vermeyin. Mümkün olduğunca hareketli olun, çabuk oynayın" ifadelerini kullandı.
MİNİK ÖĞRENCİLERDEN OYUNCULARA GÜL Trabzonspor antrenmanını ziyaret eden ilkokul öğrencileri, antrenman öncesi teknik heyet ve futbolculara Sevgilileri Günü dolayısıyla gül verdi. Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın basına kapalı olarak gerçekleştireceği çalışmayla sürdürecek.
(Gökmen Şahin/İHA)