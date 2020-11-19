Trabzonspor'da B.B Erzurumspor hazırlıkları devam etti

Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında B.B Erzurumspor'u konuk edecek Trabzonspor yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman teknik ısınma hareketleriyle başladı. Sonrasında yapılan koordinasyon, reaksiyon, 5'e 2 çalışmaları ve gruplar halinde taktiksel çalışmalarla antrenman sona erdi.Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
- Kaynak: DHA
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