Trabzonspor'da Bakasetas ve Trezeguet, Fenerbahçe maçında oynayamayacak

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Bordo-mavililerde zorlu maç öncesi Trezeguet ve Bakasetas şoku yaşanıyor.
Trezeguet ve Bakasetas sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçta forma giymeyecek. Bordo-mavililer, zorlu mücadelede iki yıldızından yoksun sahaya çıkacak.
Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele 4 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak.
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