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Trabzonspor'da Bakasetas ve Trezeguet, Fenerbahçe maçında oynayamayacak - Son Dakika

Trabzonspor'da Bakasetas ve Trezeguet, Fenerbahçe maçında oynayamayacak

Son Güncelleme: 31.10.2023 16:11

Fenerbahçe maçı öncesi Trabzonspor'a Trezeguet ve Bakasetas'tan kötü haber geldi. 2 futbolcu da sarı-lacivertlilere karşı forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Bordo-mavililerde zorlu maç öncesi Trezeguet ve Bakasetas şoku yaşanıyor.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOKLAR

Trezeguet ve Bakasetas sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçta forma giymeyecek. Bordo-mavililer, zorlu mücadelede iki yıldızından yoksun sahaya çıkacak.

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Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele 4 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak.

Trabzonspor, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Futbol Trabzonspor'da Bakasetas ve Trezeguet, Fenerbahçe maçında oynayamayacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trabzonspor'da Bakasetas ve Trezeguet, Fenerbahçe maçında oynayamayacak - Son Dakika
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