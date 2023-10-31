Trabzonspor'da Bakasetas ve Trezeguet, Fenerbahçe maçında oynayamayacak

Törende yaptığı konuşma sonrası gözaltına alınan öğretmen hakkında karar verildi

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Bordo-mavililerde zorlu maç öncesi Trezeguet ve Bakasetas şoku yaşanıyor.

FENERBAHÇE MAÇINDA YOKLAR

Trezeguet ve Bakasetas sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor'un Fenerbahçe ile oynayacağı maçta forma giymeyecek. Bordo-mavililer, zorlu mücadelede iki yıldızından yoksun sahaya çıkacak.

4 KASIM'DA KOZLARINI PAYLAŞACAKALR

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadele 4 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da oynanacak.