Trabzonspor'da Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu

28 dakika önce

Trabzonspor'un Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor'da Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu, System.String[]

Trabzonspor'un Süper Lig'in 26'ncı haftasında sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının biletleri satışa sunuldu.

15 Mart Pazar günü saat 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

"Batı Alt VIP Tribün 600 TL, Batı Alt VIP Tribün 450 TL, Batı Alt VIP Tribün 300 TL, Batı Alt VIP Tribün 200 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün 125 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 100 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 90 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 75 TL, Güney Kale Arkası-Kuzey Kale Arkası 60 TL."


Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:24 Kaynak: DHA
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