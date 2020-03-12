Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları ara vermeden başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları ara vermeden başladı - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları ara vermeden başladı

6 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları ara vermeden başladı, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde saat 12.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular toparlanma, ikinci gruptaki oyuncular ise telafi çalışmaları gerçekleştirdi. Sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı, Kamil Ahmet Çörekçi ile Yeni Malatyaspor maçında oyuna devam edemeyen ve MR'ı çekilecek Alexander Sörloth antrenmanda yer almadı.

Bordo-mavililer, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına devam edecek.


Trabzonspor, Başakşehir, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 03:16 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Medipol Başakşehir-Kopenhag maçında ikinci yarı başladı! Canlı anlatım
Ahmet Nur Çebi: "Rekabet yurt dışıyla ise her Türk takımı önemli" Başkanlar birlik ve beraberlik için Başakşehir'de Başakşehir-Kopenhag maçında korona önlemleri!

Son Dakika Haberleri
21:50 TFF ve Kulüp başkanları Medipol Başakşehir'i desteklemek için Fatih Terim Stadı'nda
21:49 UEFA Avrupa Ligi: Başakşehir: 0 - FC Kopenhag: 0 (İlk yarı)
21:46 İsmet Taşdemir: "Kazanmak zorunda olduğumuz bir maçtı"
21:45 VakıfBank üst üste 8'inci kez yarı finalde
21:44 Futbol: TFF 1. Lig

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 22:00:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'da Başakşehir maçı hazırlıkları ara vermeden başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]