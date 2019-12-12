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Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular dayanıklılık çalıştı
6 saat önce
Trabzonspor'un bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Basel maçının kamp kadrosunda yer almayan oyuncular, Trabzon'da çalışmalarını sürdürdü.
Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:35 Kaynak: DHA
Trabzonspor'un bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Basel maçının kamp kadrosunda yer almayan oyuncular, Trabzon'da çalışmalarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün saat 11.00'de yardımcı antrenörler eşliğinde yapılan antrenmanda, bordo-mavili futbolcular dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynadı.
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