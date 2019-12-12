Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular dayanıklılık çalıştı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular dayanıklılık çalıştı - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular dayanıklılık çalıştı

6 saat önce

Trabzonspor'un bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Basel maçının kamp kadrosunda yer almayan oyuncular, Trabzon'da çalışmalarını sürdürdü.

Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular dayanıklılık çalıştı, System.String[]

Trabzonspor'un bu akşam UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacağı Basel maçının kamp kadrosunda yer almayan oyuncular, Trabzon'da çalışmalarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde bugün saat 11.00'de yardımcı antrenörler eşliğinde yapılan antrenmanda, bordo-mavili futbolcular dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynadı.


Trabzonspor, Trabzon, Basel, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 01:35 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan tüm takımlar belli oldu
G.Saray'ı bekleyen büyük tehlike! İşte es geçilen detay UEFA'yı Hamit Altıntop ikna etti TFF açıkladı! Ali Koç, Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp ile görüştü

Son Dakika Haberleri
19:58 Basel-Trabzonspor - Son Dakika Spor
19:39 Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor
19:39 Trabzonspor maçının 11'leri belli oldu - Son Dakika Spor
19:33 Galatasaray, Fransa'dan İstanbul'a geldi - Son Dakika Spor
19:22 TFF açıkladı! Ali Koç, Nihat Özdemir ve Zekeriya Alp ile görüştü - Son Dakika Spor
19:18 Milan'dan Hakan'a yeni sözleşme teklifi! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 20:06:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'da Basel'e götürülmeyen oyuncular dayanıklılık çalıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]