Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da basel maçı hazırlıkları başladı
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Trabzonspor'da basel maçı hazırlıkları başladı

16 dakika önce

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında, Perşembe günü sahasında İsviçre'nin FC Basel takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi.

Trabzonspor'da basel maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ikinci haftasında, Perşembe günü sahasında İsviçre'nin FC Basel takımı ile oynayacağı maçın hazırlıklarına start verdi.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 11.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, oyuncular iki grup halinde çalıştı. Birinci gruptaki oyuncular yenileme, ikinci gruptaki oyuncular ise taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi. Sakatlığı bulunan Abdülkadir Ömür ile Ekuban antrenmanda yer almazken, Yusuf Sarı ile Fernandes ise takımdan ayrı koşu yaptı.

Yarını izinli geçirecek olan bordo-mavililer, Çarşamba günü yapacağı antrenmanla FC Basel maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan görüntüler

Detaylar

Trabzonspor, İsviçre, Basel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:42 Kaynak: DHA
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