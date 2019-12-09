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Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları başladı

6 saat önce

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 12 Aralık Perşembe günü İsviçre ekibi Basel'e konuk olacağı 6. ve son hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da Basel maçı hazırlıkları başladı, System.String[]

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 12 Aralık Perşembe günü İsviçre ekibi Basel'e konuk olacağı 6. ve son hafta maçının hazırlıklarına başladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda oyuncuların, iki grup halinde çalıştığı belirtildi.

Antalyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcuların yenilenme, diğer oyuncuların ise telafi antrenmanı yaptıkları aktarıldı.

Son sırada yer alan ve gruptan çıkma şansı bulunmayan bordo-mavili ekipte oyuncuların yarın izinli olacağı, müsabakanın yapılacağı St. Jakob-Park'ta 11 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirilecek idmanla da hazırlıkların tamamlanacağı ifade edildi.

Trabzonspor, Aralık, Basel, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:38 Kaynak: AA
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