Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Batuhan Artarslan ile yolların ayrılması
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Trabzonspor'da Batuhan Artarslan ile yolların ayrılması

1 saat önce

Trabzonspor'da yolların ayrıldığı orta saha oyuncusu Hasan Batuhan Artarslan, alacaklarının 237 bin liralık kısmından feragat etti.

Trabzonspor'da Batuhan Artarslan ile yolların ayrılması, System.String[]
Trabzonspor'da yolların ayrıldığı orta saha oyuncusu Hasan Batuhan Artarslan, alacaklarının 237 bin liralık kısmından feragat etti.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yer alan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Şirketimiz ile Hasan Batuhan Artarslan arasındaki 1 Haziran 2017 başlangıç, 31 Mayıs 2020 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Buna göre, Hasan Batuhan Artarslan alacaklarının 237 bin liralık kısmından feragat etmiştir."
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:26 Kaynak: AA
Borsa İstanbul, Hasan Batuhan, Trabzonspor, Spor
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