Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da bayramlaşma töreni 13 Ağustos'ta yapılacak
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Trabzonspor'da bayramlaşma töreni 13 Ağustos'ta yapılacak

23 dakika önce

Trabzonspor Kulübünde bayramlaşma töreni 13 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek.

Trabzonspor'da bayramlaşma töreni 13 Ağustos'ta yapılacak, System.String[]
Trabzonspor Kulübünde bayramlaşma töreni 13 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı dolayısıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde tören organize edileceği belirtildi.
Açıklamada, bayramın üçüncü günü saat 15.00'te kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Ünal Karaman'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törene, tüm camianın davetli olduğu kaydedildi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:52 Kaynak: AA
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