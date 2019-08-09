Trabzonspor'da bayramlaşma töreni 13 Ağustos'ta yapılacak
23 dakika önce
Trabzonspor Kulübünde bayramlaşma töreni 13 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 03:52 Kaynak: AA
Kulübünde bayramlaşma töreni 13 Ağustos Salı günü gerçekleştirilecek.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, Kurban Bayramı
dolayısıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde tören organize edileceği belirtildi.
Açıklamada, bayramın üçüncü günü saat 15.00'te kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu
, yönetim kurulu üyeleri ve teknik direktör Ünal Karaman
'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törene, tüm camianın davetli olduğu kaydedildi.
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