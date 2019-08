Trabzonspor'da bayramlaşma töreni (2)

Trabzonspor Kulübünde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.Kulübün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde organize edilen programında, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile teknik direktör Ünal Karaman ve bordo-mavili futbolcular, hazır bulundu.Törene, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Büyükaydın, bordo-mavili kulübün eski yöneticileri, eski futbolcuları ve taraftarlar da katıldı."Bu yıl ligler bizden korksun"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, herkesin bayramını tebrik etti.Turhan, katılımcıların "Trabzon sizinle gurur duyuyor" sloganları üzerine, "Hepimiz Trabzonspor'la gurur duyuyoruz. Trabzonspor'umuzun mazisi, tarihi şanla, şöhretle, Türk futboluna verdiği katkılarla, yetiştirdiği değerli sporcularla doludur. Tarihinde, sicilinde hiçbir kara leke yoktur. Bunun için Trabzonspor'umuzla hepimiz gurur duyuyoruz." dedi.Yeni sezonun kısa süre sonra başlayacağını belirten Turhan, "Bu yeni sezonda Trabzonspor'umuzun, taraftarlarımızın, hepimizin özlediği bir şampiyonluk var. Geçen sene bu şampiyonluk özlemini de bekliyorduk ancak nasip olmadı. Bu yıl inşallah başkanımızla, hocamızla, teknik ekibimizle, sporcu arkadaşlarımızla ve tabii ki taraftarımızla söke söke bu şampiyonluğu alacağız." diye konuştu.Turhan, "Zafer inananlarındır" sözünü hatırlatarak, şu değerlendirmede bulundu:"İnanıyorsak zafer bizimdir. Kulübümüzün yönetiminin başında bu işe inanmış bir ekip var, teknik ekibin başında inanmış bir hocamız var ve bu yıl güçlü bir kadromuz var. Bir arkadaşımızı, bir oyuncumuzu elimizden aldılar ama olsun, onun yerini dolduracak birçok yeni genç futbolcumuz var. Dolayısıyla bu yıl ligler bizden korksun. Ben Trabzonspor'umuza başarılar diliyorum."Trabzonspor'un, Avrupa kupalarına bu yıl iyi bir başlangıç yaptığını dile getiren Turhan, "Sparta Prag'ı perşembe günü Trabzonspor'a yakışır bir şekilde ağırlayacağız ve inşallah turu geçerek yolumuza devam edeceğiz. Avrupa kupalarında da Trabzonspor olarak, Trabzonlular olarak şanına, geçmişine, mazisine yakışır bir şekilde mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.Bakan Turhan, sporun her şeyden önce güzel ahlak olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:"Bunu unutmamamız lazım. Biz uzun zamandır şampiyonluk özlemiyle yaşayan bir kulübüz ama bu süre içerisinde Trabzonspor'umuza çok şükür halel getirecek yanlış hiçbir iş yapmadık. Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>ahlakına uygun olmayan bir hareket yapmadık, bir olumsuzluk yapmadık ve böyle de devam edeceğiz. Tüm taraftarlarımızın bayramını tekrar tebrik ediyorum, sağlık, sıhhat diliyorum. Trabzonspor camiamıza, futbolcularımıza da başarılı bir sezon geçirmelerini diliyorum."Ağaoğlu: "Birlik ve beraberliğimizi Allah hiçbir zaman bozdurmasın"Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu, bayramlaşma törenine yoğun ilgi gösteren herkese teşekkür etti. Herkesin Kurban Bayramı'nı kutlayan Ağaoğlu, "Takımımızın ve kulübümüzün sloganında olduğu gibi biz bize ve yan yanayız. Bu güzel bayram gününde bayramlaşma törenine gösterdiğiniz ilgi ve duyarlılıktan ötürü hepinize teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyorum. Sayın Bakanımıza da bizi hiçbir bayramda yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.Ağaoğlu, bir taraftarın, "Başkanım, Sayın Bakanım kaç forma alacak?" sorusu üzerine, şunları söyledi:"Bizim işimiz memur maaşıyla geçinenlerle değil, ben paranın kimde olduğunu biliyorum ve oraya doğru gidiyorum. Sayın Bakanımız zaten sürekli olarak, bakan olmadan önce bürokratlık döneminde de her zaman kulübümüze her türlü desteği veren ve kulübümüzün arkasında, yanında olan bir şahsiyet. Hiçbir zaman bizi yalnız bırakmadı. Hem moral olarak hem destek olarak her zaman güç verdi. Dolayısıyla bazen bazı şeyler bin, iki bin formadan çok daha fazla değerli oluyor. Onun için lütfen Sayın Bakanımızı sıkıştırmayalım. Ben nereden ne alacağımı biliyorum. Genellikle bizden para alanları veya futbolcu alanları, bunu başaramadık bu son pazarlıkta, biraz sıkıntılı bir noktaya geldi, biraz gerginlik yaşandı, son saatlere sıkışmasaydı oraya da çok güzel bir satış yapacaktık."Formaları, takıma gönül verenlerin alması gerektiğini belirten Ağaoğlu, "Bu takımın taraftarıyım diyenlerin bu formayı alması lazım. Biz toplu şekilde, hocamız sağ olsun, bütün profesyonel takımımız çok büyük destek verdi ama bizim en büyük desteğimiz taraftarımız. Bu takıma gönül verenlerin alacağı sadece forma değil, en ufak bir bileklik veya rozet dahi kulüp için çok değerli ve anlamlı. Her türlü takdirin üzerindedir." diye konuştu.Ağaoğlu, katılımcıların "Siz de bizim için önemlisiniz, Allah başımızdan eksik etmesin" ifadeleri üzerine teşekkür etti.Ağaoğlu'nun, başka bir katılımcının, "Hocamızı da eksik etmesin" sözleri üzerine, "Karar verin, beni mi hocayı mı?" sözleri gülüşmelere neden oldu.Başkan Ağaoğlu, "Bizim sloganımız, biz bize birlikte ve yan yana. Hiçbirinizin bir diğerinden farkı yok. Ne tribündeki 7 yaşındaki taraftarın kulüp başkanından ne de hocamızın 70 yaşındaki tribündeki taraftarımızdan. Biz ancak birlik ve beraberlik içinde olursak bazı şeyleri başarırız. Birlik ve beraberliğimizi Allah hiçbir zaman bozdurmasın." değerlendirmesinde bulundu.Ağaoğlu, bir taraftarın transfer sorusu üzerine, "Bütün yetki kendisinde olan, her şeyiyle güvendiğimiz bir hocamız, oyuncu kadromuz var. Bunların üzerine hala ısrarla 'Transfer,, transfer, transfer' derseniz bu kadroya haksızlık etmiş olursunuz. Bu insanların bu söylemlerden etkilenmediğini mi düşünüyorsunuz? O zaman siz takımınıza güvenmiyorsunuz. Biz bu kulüp için, bu takım için en doğrusunu yapmaya çalışıyoruz. Bir sene önce oyuncularının maaşını 7 aydır ödeyemeyen bir kulüp vardı karşınızda. Çabuk unuttuk onları, sakın unutmayın, aynı yola gitmeyelim lütfen." şeklinde konuştu.Karaman: "Siz neyi istiyorsanız, neyi hissediyorsanız bilin ki onu hissettiriyorsunuz"Teknik direktör Ünal Karaman, bayramlaşma törenine katılan herkesin çok güzel bir kimliği olduğunu belirterek, "Trabzonspor ismiyle de bu kimlik daha da bir anlam kazanıyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.Karaman, sporcu olduğu dönemde kaleme aldığını ifade ettiği "Duygular yeşermiş vatan bağrında/ Sevgiler filizlenmiş gönül dağında/ Yedisinden yetmişe her bir çağında/ Canların katıldığı harmanları özledik" dizelerini okudu.Birlikteliğin önemine dikkati çeken Karaman, şunları kaydetti:"Buradan kalkıp da farklı söylemlerin içine girip de hayal satmanın bir manası yok. Sizler bu takıma ne kadar sahip çıkarsanız, bu bölümde oturan insanların emin olun ki elinden gelen tüm çabayı sarf ettiğini bilin ama işin özünde Sayın Başkanımızın, değerli Bakanımızın söylediği gibi taraftarımızın sahip çıkması çok önemli. Çünkü burada oturan insanlar geliyor geçiyor ama asıl olan o formayı sırtına geçirmiş ve şu an karşımızda duran, aslında yan yana içimizde olan insanlar sizlersiniz. Onun için bu bayram gününde sizin bize yansıttığınız kadar biz başarılı olacağız. Siz neyi istiyorsanız, neyi hissediyorsanız bilin ki onu hissettiriyorsunuz. O his bizi inşallah en iyi noktaya taşıyacaktır. Biz elimizden gelen her türlü çabayı sarf edeceğiz, o gayreti göstereceğiz. Rabbim bize neyi nasip ederse de bunu yaşayacağız."Bazı futbolcular, törende başkan Ahmet Ağaoğlu'nun elini öptü.Bu arada, kulüp tarafından törene katılanlara kavurma ve pilav ikram edildi.