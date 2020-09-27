Trabzonspor'da Benik Afobe fırtınası - Son Dakika

Trabzonspor'da Benik Afobe fırtınası

Trabzonspor'un yeni transferi Demokratik Kongolu forvet Benik Afobe, Yeni Malatyaspor maçında attığı gollerle fırtına gibi eserken, Alexander Sörloth'ün ardından bordo-mavililere rahat bir nefes aldırdı.

Trabzonspor'da Benik Afobe fırtınası, System.String[]

Trabzon spor'un yeni transferi Demokratik Kongolu forvet Benik Afobe, Yeni Malatyaspor maçında attığı gollerle fırtına gibi eserken, Alexander Sörloth'ün ardından bordo-mavililere rahat bir nefes aldırdı.

Trabzonspor'un yeni transferi Afobe, İngiltere Premier Lig, Championship ve İngiltere Lig 1 olmak üzere 9 takımda top koşturdu. Son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'de oynayan 27 yaşındaki oyuncuyu Trabzonspor 1 yıllığına kiraladı. Futbol kariyerinde ilk kez İngiltere dışına çıkan başarılı futbolcu, yeni takımıyla ilk çıktığı Denizlispor maçında büyük bir beğeni toplarken, Karadeniz ekibinin evinde ağırladığı Yeni Malatyaspor maçında ise performansıyla ve attığı 2 golle takımını rahatlatarak, kendi adına da önemli bir çıkışa imza attı.

İÇ SAHADAKİ İLK MAÇINDA 2 GOL

Süper Lig'in 2. haftasında 19 Eylül Cumartesi günü deplasmanda oynanan Denizlispor müsabakasında görev alan Benik Afobe, 15 Eylül Salı günü Trabzon'a gelmişti. Karadeniz ekibiyle iki kez antrenman yaptıktan sonra Denizli deplasmanına giden golcü oyuncu, ilk 11'de başladığı maçta isteği ve arzusuyla başta Teknik Direktör Eddie Newton ve spor kamuoyu tarafında beğeni kazandı. Süper Lig gol kralı Sörloth'ün ardından bordo-mavili takımın hücum hattına getirdiği hareketlilik dikkat çeken Benik Afobe, Medical Park Stadyumu'nda çıktığı ilk resmi maçta attığı 2 golle takımına önemli katkı sağlarken, bordo-mavilileri ise önümüzdeki günler adına rahatlattı.

AFOBE, "KENDİMİ SÖRLOTH İLE KIYASLAMAK İSTEMİYORUM"

Çok kaliteli bir takım olduklarını ve bunu herkese göstermek istediklerini belirten Afobe, "Bir hücum oyuncusu için ilk gol çok önemlidir. O gol geldikten sonra çok daha rahat olursunuz ve her gün üzerine koyarak ilerlemek istersiniz. Her forvet oyuncusunun ihtiyacıdır gol atmak ve bende bunu yapmaya çalışıyorum. Geçtiğimiz sezon Sörloth burada önemli işler yaptı. Başarılı işlere imza attı. Kendimi onunla kıyaslamak istemiyorum. ama bende kendi kalitemi ve yeteneklerimi ortaya koymak istiyorum.

İNGİLİZLER UYANDI

İngiltere Premier Lig ve Championship'de aradığını bulamayan Benik Afobe, Karadeniz temsilcisinde yeni bir başlangıç yapmak için Yeni Malatyaspor maçında önemli bir adım attı. Geçtiğimiz sezon geçirdiği ağır sakatlıkla birlikte sorunlar yaşayan Demokratik Kongo asıllı futbolcu, ilk yurt dışı tecrübesi olan Trabzonspor'da kendisini göstererek Alexander Sörloth'ü aratmamak için büyük bir mücadele verecek. Yeniden Avrupa'nın yolunu tutmayı hedefleyen golcü oyuncu için Karadeniz ekibi satın alma opsiyonu koymak istese de İngiliz Kulübü Stoke City ise böyle bir teklife sıcak bakmadı.

Crystal Palace'ın Trabzonspor'a 350 Bin Euro karşılığında kiraladığı ve satın alma opsiyonu koydurmasıyla başlayan süreçte Sörloth, Süper Lig'de patlama yapmıştı. Performansıyla ve attığı gollerle dikkatleri üzerine çeken Norveçli oyuncu 20+2 Milyon Euro karşılığında Bundesliga ekibi Leipzig'e transfer olmuştu. Bu transfer İngiltere'de tartışılırken, Stoke City ise Crystal Palace gibi olası transferde pay vermemek için satın alma opsiyonu koydurmazken, opsiyon hakkını ise Trabzonspor'un kabul edemeyeceği rakamlarda tuttu.

(Gökmen Şahin/İHA)

Trabzonspor'da Benik Afobe fırtınası

Yeni Malatyaspor, Benik Afobe, Trabzonspor, Sörloth, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 12:14 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Trabzonspor'da Benik Afobe fırtınası - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Sivilleri hedef alan Ermenistan'dan uluslararası topluma Türkiye çağrısı: Ankara'yı engelleyin Saldırganlar, çarptıkları aileyi darbettiler yetmedi paralarını çaldılar Son Dakika: Azerbaycan cephe hattı ve riskli bölgelerde "Savaş Hali" ilan etti Bayrampaşa'da 13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 mağlup oldu Azerbaycan'dan Ermenistan'a yalanlama: Erivan yönetimi yanlış bilgi veriyor Şile'de sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan kampçılara jandarma baskın yaptı Sosyal medyada tepki çeken silahlı maganda jandarma ekipleri tarafından yakalandı
Dev derbide ilk 11'ler belli oldu! Erol Bulut'tan sürpriz Samatta kararı Dev derbide ilk 11'ler belli oldu! Erol Bulut'tan sürpriz Samatta kararı         
17:58
Kübra'nın botoks sonrası ölümüyle ilgili aranan doktor İzmir'de teslim oldu Kübra'nın botoks sonrası ölümüyle ilgili aranan doktor İzmir'de teslim oldu         
17:28
Şile'de koronavirüse aldırış etmeden festival düzenleyen sorumsuzlara ceza yağdı Şile'de koronavirüse aldırış etmeden festival düzenleyen sorumsuzlara ceza yağdı         
17:03
Ermenistan'ın havanlarla hedef aldığı Azerbaycanlı sivillere ait ilk fotoğraflar yayınlandı Ermenistan'ın havanlarla hedef aldığı Azerbaycanlı sivillere ait ilk fotoğraflar yayınlandı         
16:16
Polonya ekibi Pogon'da 21'i futbolcu 30 kişi koronavirüse yakalandı Polonya ekibi Pogon'da 21'i futbolcu 30 kişi koronavirüse yakalandı         
16:14
Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi Azerbaycanlı spiker, 6 köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığı müjdesini gözyaşları içinde verdi         
15:35
Roberto Carlos'un derbi yorumuna Felipe Melo'dan çarpıcı yanıt: Sizi yine yeneceğiz, Fener ağlama Roberto Carlos'un derbi yorumuna Felipe Melo'dan çarpıcı yanıt: Sizi yine yeneceğiz, Fener ağlama         
15:12
Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu Son Dakika! Azerbaycan paylaştı: Ermeni hedefleri Türk yapımı SİHA'larla vuruldu         
14:36
Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi Van Gölü'nde yeni bir canlı türü görüntülendi         
13:54
Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı Manisa FK'ya 6-1 yenilen Kocaelispor'da taraftarlar tesisi bastı         
13:39
ABD'de su kaynağında beyin yiyen mikrop tespit edildi, yetkililer musluktan su içmeyin çağrısında bulundu ABD'de su kaynağında beyin yiyen mikrop tespit edildi, yetkililer musluktan su içmeyin çağrısında bulundu         
12:17
Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı Marmaris'te otelde tanıştığı İngiliz kadına cinsel saldırıda bulunan şahıs tutuklandı         
12:03
Yakalanan firari hükümlü, maskeyi amacı dışında kullanıp gözlerine taktı Yakalanan firari hükümlü, maskeyi amacı dışında kullanıp gözlerine taktı         
11:57
Kızıyla konuşmak için internetten bebek telsizi siparişi verdi, gelen kargodan oda spreyi çıktı Kızıyla konuşmak için internetten bebek telsizi siparişi verdi, gelen kargodan oda spreyi çıktı         
10:15
Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler Korkunç olay! Genç kadın 4 caninin tecavüzüne uğradı, yetmedi dilini kestiler         
19:08
Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu Escobar'ın yeğeni, amcasına ait evde 18 milyon dolar buldu         
13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a hava savunma sistemi çıkışı: Ortak üretim muhalefetine son verin         
17:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.09.2020 18:19:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'da Benik Afobe fırtınası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei