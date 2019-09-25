Trabzonspor'da, beşiktaş maçı biletleri satışta

Trabzonspor'un Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının biletleri satışa sunuldu.
29 Eylül 2019 Pazar günü saat 19.00'da Şenol Güneş Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
"Batı Alt VIP Tribün 500 TL, Batı Alt VIP Tribün 400 TL, Batı Alt VIP Tribün 300 TL, Batı Alt VIP Tribün 200 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün 100 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 90 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 80 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 70 TL."