Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da, beşiktaş maçı biletleri satışta
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Trabzonspor'da, beşiktaş maçı biletleri satışta

1 saat önce

Trabzonspor'un Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor'da, beşiktaş maçı biletleri satışta, System.String[]

Trabzonspor'un Süper Lig'in 6'ncı haftasında sahasında oynayacağı Beşiktaş maçının biletleri satışa sunuldu.

29 Eylül 2019 Pazar günü saat 19.00'da Şenol Güneş Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

"Batı Alt VIP Tribün 500 TL, Batı Alt VIP Tribün 400 TL, Batı Alt VIP Tribün 300 TL, Batı Alt VIP Tribün 200 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün 100 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 90 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 80 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 70 TL."

Trabzonspor, Beşiktaş, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:55 Kaynak: DHA
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