Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları
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Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları

1 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü sahasında Beşiktaş ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular taktik ağırlık çalışma gerçekleştirdi.

Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

Trabzonspor, Beşiktaş, Eylül, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:40 Kaynak: AA
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