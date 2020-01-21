Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu için imza töreni düzenlendi - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu için imza töreni düzenlendi - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu için imza töreni düzenlendi

7 saat önce

Trabzonspor Kulübü, iki yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına anlaşma sağladığı orta saha Bilal Başacıkoğlu için imza töreni düzenledi.

Trabzonspor'da Bilal Başacıkoğlu için imza töreni düzenlendi, System.String[]

Trabzonspor Kulübü, iki yılı opsiyonlu 2.5 yıllığına anlaşma sağladığı orta saha Bilal Başacıkoğlu için imza töreni düzenledi.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen imza töreninde bordo-mavili kulübün genel sekreteri Ömer Sağıroğlu ve Hes Kablo Kayserispor ile sözleşmesini feshettikten sonra Trabzonspor'a gelen 24 yaşındaki Bilal Başacıkoğlu yer aldı. Genç bir oyuncuyu kadrolarına kattıklarını belirten Ömer Sağıroğlu, "Genç kardeşimize aramıza katıldığı için hoş geldin diyoruz. Trabzon kökenli genç oyuncu olarak aramıza katıldı. İnşallah kendisinin kariyerine de, Trabzonspor'a da katkı sağlayacak ve kulübümüzde başarılı olacaktır" dedi.

BAŞACIKOĞLU: UMARIM EN İYİSİ OLUR

Trabzonspor'a gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirten Bilal Başacıkoğlu ise "Herkese çok teşekkür ediyorum bana bu şans verildiği için. Umarım hem benim hem de Trabzonspor camiası için en iyisi olur" diye konuştu.

YARIM SEZON İÇİN 162 BİN 500 TL ÖDENECEK

Hollanda doğumlu Trabzonlu oyuncu Bilal Başacıkoğlu bordo-mavililerde 45 numaralı formayı giyecek. Anlaşmaya göre oyuncuya; 2019-20 sezonu için 162 bin 500 TL garanti ücret ödenecek. Opsiyon hakkının bordo-mavililer tarafından kullanılması durumunda ise oyuncuya; 2020-21 opsiyon sezonu için 2 milyon 750 bin TL garanti ücret, 2021-22 opsiyon sezonu için 2 milyon TL garanti ücret ödenecek. Ayrıca transferle ilgili herhangi bir menajerlik bedelinin ödenmeyeceği belirtildi.


Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Genç, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:59 Kaynak: DHA
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