Trabzonspor'da, Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesi feshedildi
12.01.2021 19:19
Trabzonspor Kulübü, oyuncu Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.
Trabzonspor Kulübü, oyuncu Bilal Başacıkoğlu'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini duyurdu.
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Futbolcumuz Bilal Başacıkoğlu'nun, 20 Ocak 2020 başlangıç ve 31 Mayıs 2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.
Yapılan fesih anlaşmasına göre, futbolcuya herhangi bir tazminat ödenmediği kaydedildi.
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