Trabzonspor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Trabzonspor'da bir futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A takımımızda bir futbolcumuzun Kovid-19 semptomları göstermesinin ardından yapılan PCR testi pozitif çıkmıştır. İzolasyona alınan oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.
Trabzonspor'da dün, 3 futbolcunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklanmıştı.
Kaynak: AA
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