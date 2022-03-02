Trabzonspor'da bir oyuncunun testi pozitif çıktı - Son Dakika
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Trabzonspor'da bir oyuncunun testi pozitif çıktı

02.03.2022 12:47
Trabzonspor'da bir oyuncunun testi pozitif çıktı

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, antrenman öncesi yapılan testlerde bir oyuncunun pozitif çıktığı bildirildi.

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da, antrenman öncesi yapılan testlerde bir oyuncunun pozitif çıktığı bildirildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Soğuk algınlığı belirtileri gösteren bir oyuncumuzun yapılan Covid-19 PCR kontrolünde testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun sağlık durumu iyi olup tedavi ve izolasyon süreçleri başlamıştır" denildi.

(İHA)

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Trabzonspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı Trabzonspor'da bir oyuncunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Spor Toto Süper Lig, Trabzonspor, Koronavirüs, Fenerbahçe, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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