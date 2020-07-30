Trabzonspor'da bir sezon böyle geçti - Son Dakika

Trabzonspor'da bir sezon böyle geçti

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de 65 puan toplayarak son 9 sezonun en yüksek puanına ulaştı.

Trabzonspor'da bir sezon böyle geçti, System.String[]

Trabzonspor, bu sezon Süper Lig'de 65 puan toplayarak son 9 sezonun en yüksek puanına ulaştı. Bordo-mavililer 58. Ziraat Türkiye Kupası'nı 9. kez müzesine getirerek 10 yıllık kupa hasretine de son verdi.

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı 34 maçta 18 galibiyet, 11 beraberlik ve 5 yenilgi aldı. Ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluk iddiasını yitiren bordo-mavililer elde ettiği 65 puan ile Medipol Başakşehir'in 4 puan gerisinde sezonu tamamlayarak ligi 9. kez ikinci sırada tamamladı. Ligde 76 gol atan Karadeniz temsilcisi kalesinde ise 42 gol gördü.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NI 9. KEZ KAZANDI

Trabzonspor, Süper Lig'in bitimine iki hafta kala şampiyonluk iddiasını kaybederken, Ziraat Türkiye Kupası'nı ise kazanarak teselli buldu. Bordo-mavililer sırasıyla kupada Altay, Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Fenerbahçe ve finalde ise Aytemiz Alanyaspor engellerini aşarak 58. Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

4 SEZON SONRA AVRUPA'DA MÜCADELE ETTİ

Trabzonspor, 4 sezon aradan sonra Avrupa kupalarında mücadele etti. Bordo-mavililer Avrupa Lig play-off maçlarında Sparta Prag ve AEK takımlarını eleyerek gruplara kalma başarısı gösterdi. C grubunda yer alan Karadeniz ekibi Getafe, Basel ve Krasnodar'ın yer aldığı grupta 5 mağlubiyet ve 1 beraberlik alarak bir üst tura çıkamadı.

36 GELDİ, 33 GİTTİ

Sezon başı kampını Trabzonspor ile gerçekleştirin Yusuf Yazıcı, 16 milyon 500 bin Euro karşılığında Fransa'nın Lille takımına giderken, bu transfere karşılık ise Edgar Ie de bordo-mavililere geldi. Portekizli daha sonra oyuncuyu Hollanda'nın Feyenoord takımına kiraladı. Karadeniz ekibi sezon başı ve devre arası olmak üzre 36 oyuncuyu kadrosuna katarken, 33 oyuncuyu da kiralık veya bonservisleriyle birlikte başka takımlara gönderdi. Altyapısında ve 1461 Trabzon'dan kadrosuna oyuncular katan bordo-mavililer sezon başında kiralık veya bonservisleriyle birlikte söz konusu oyuncuları farklı takımlara gönderdi. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Calep Ekuban'ın bonservisini alan bordo-mavililer, John Obi Mikel, Andjusic, Avdijaj, Campi, Fernandes, Sörloth ve Sturridge gibi yabancı oyuncuları kadrosuna katarken, devre arasında ise Ndiaye, Manoel Messias, Guilherme ve da Costa gibi isimleri bünyesine kattı. Söz konusu oyunculardan Andjusic, Avdijaj, Fernandes, Obi Mikel ve Sturridge gibi isimlerle yollarını ayırdı. Devre arasında yolların ayrıldığı bir diğer isim de Onazi oldu.

YÖNETİMİN ÜNAL KARAMAN VE HÜSEYİN ÇİMŞİR KARARI

Bordo-mavili kulüp Süper Lig'in ilk yarısının son haftasında evinde Hes Kablo Kayserispor'u 6-2 mağlup ettiği maçın ardından Teknik Direktör Ünal Karaman ile yollarını ayırdı. Takımı Hüseyin Çimşir'e emanet eden Trabzonspor yönetimi, pandemi öncesi yakaladığı çıkış ile liderlik koltuğunda bulunurken, 12 Haziran'da Süper Lig'in yeniden başlamasıyla birlikte Çimşir yönetiminde aradığını bulamadı. Süper Lig'in 33 haftasında evinde Konyaspor önünde müsabakayı 3-1 getirirken sahadan 4-3 mağlup ayrılmasıyla Karadeniz takımı, Teknik Direktör Hüseyin Çimşir ile ligin bitimine bir hafta kala yollarını ayırdı. Yaşanan teknik adam değişiklikleri Trabzonspor'u uzun yıllardan beri arzu ettiği Süper Lig şampiyonluğuna taşıyamadı.

EDDİE NEWTON TRABZONSPOR TARİHİNE GEÇTİ

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor, Alanyaspor'u 2-0 yendi ve kupanın sahibi oldu. Hüseyin Çimşir'in takımdan ayrılmasından sonra takımın başına geçen Antrenör Eddie Newton, kulüp tarihine geçti. Eddie Newton, 1991-1992 sezonundan bu yana Trabzonspor'un başında Türkiye Kupası'nı kazanan ilk yabancı teknik direktör oldu. 1991-1992 sezonunda kupayı kazanan kadroyu Belçikalı teknik adam Urbain Braems çalıştırıyordu.

SAKATLIKLARLA BOĞUŞTU

Trabzonspor sezon başından beri sakat oyuncuların çokluğu nedeniyle çok ciddi sıkıntılar yaşadı. Kadro derinliği açısından büyük zorluklarla karşı karşıya kalan Karadeniz ekibinde yaşanan sakatlıklar bordo-mavili takıma şampiyonluk yarışında önemli bir yara verdi. Sezon başında en ciddi sakatlıkla boğuşan isimi Abdulkadir Ömür oldu. Menisküs ameliyatı olan oyuncu 167 gün sahalardan uzak kalarak Avrupa'da, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 30'un üzerinde maç kaçırdı. Takımda sürekli sakatlık yaşayan oyuncuların başında ise Kamil Ahmet Çörekçi geldi. 122 gün sahalardan uzak kalan oyuncu 16 maç kaçırdı.

Devre arasında takıma katılan Ndiaye ise pandemi nedeniyle lige verilen arada dış menisküs kısmi yırtığı nedeniyle ameliyat oldu. Oyuncu 47 günde toparlansa da eski performansından uzak bir görüntü verdi. Sezon başında takıma katılan Ahmet Canbaz ise Süper Lig'de 4, Avrupa'da ise 2 maçta forma giyebildi. Çapraz bağları kopan oyuncu, 249 gündür sahalardan uzak ve 33 maç kaçırdı.

Trabzonspor'da Novak da sakatlık yaşayan oyuncular arasında ye aldı. Sezon başında geçirdiği sakatlık nedeniyle 8 maçta forma giyemedi ve 50 gün sahalardan uzak kaldı. İranlı oyuncu Hosseini de kasık ve bel sakatlığı nedeniyle 50 günde 12 maç kaçırdı. Portekizli oyuncu Pereira'nın sahalardan uzak kaldığı 30 gündü ve 7 maç kaçırdı. Abdulkadir Parmak da kasık sakatlığı nedeniyle 21 gün sahalardan uzak kalırken 5 maç kaçırdı.

HÜCUM HATTINI SAKATLIKLAR BOZDU

Trabzonspor hücum hattını etkileyen sakatlıkların yaşanmasıyla birlikte şampiyonluk yarışında şansızlık yaşadı. En güçlü silahlarından biri olan Ekuban'ın sezon başında takım arkadaşı Fernandes ile girdiği mücadelede ayak parmağı kırıldı. Dönem dönemde dizlerinde sorun yaşayan oyuncu 106 gün sahalardan uzak kalarak 21 maç kaçırdı. Sezon başında büyük umutlarla bordo-mavili takıma gelen Yusuf Sarı, sakatlıklardan kurtulamadı. Menisküs yırtığı, diz yan bağları, kasık sorunları ve antrenman eksikliği nedeniyle 200 gün aşan süre sahalardan uzak kalan oyuncu 27 maç kaçırdı. Son dönemde yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sahalarda uzak kalan bir diğer oyuncu ise Nwakaeme oldu. Eski görüntüsünden uzak olan oyuncu, bu sezon alt adale sakatlığı ve adductor sakatlığı yaşadı. 36 gün sahalardan uzak kalan oyuncu7 maç kaçırdı. Kaptan Jose Sosa da kas yaralanması ve adale sertliği gibi sakatlıklar yaşadı. Pandemi sonrası bazı maçlarda forma giyemeyen oyuncu sahadan uzak kaldığı 50 günde 9 maç kaçırdı.

ÖNE GEÇTİĞİ MAÇLARDA 30 PUAN KAYBETTİ

Trabzonspor, Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda skoru koruyamadığından dolayı 30 puan kaybederek şampiyonluk hayallerini başka bir sezona bıraktı. Bordo-mavililer, özellikle kümede kalma mücadelesi veren takımlara karşı oynadığı maçlarda 8 puan kaybederek hayal kırıklığı yaşattı.

KKART SIRALAMASINDA 5. SIRADA YER ALDI

Trabzonspor Süper Lig'de sarı ve kırmızı kart sıralamasında 5. sırada yer aldı. Karadeniz ekibi 68 sarı kart ve 5 kırmızı kart gördü. 8'şer sarı kartla takımda en çok sarı kart gören oyuncular Jose Sosa ve Campi oldu. Kırmızı kartlarda ise Abdulkadir Parmak, Guilherme, Sörloth, Hosseini ve takımdan ayrılan Avdijaj gördü.

EN İSTİKRARLI GOLCÜ KİRALIK SÖRLOTH

Sezon başında İngiltere'nin Crystal Palace ekibinden satın alma opsiyonuyla iki sezonluğuna 750 bin Euro'ya kiralanan Norveçli futbolcu Alexander Sörloth, ligde 34 maçta 24 gol atarak sezonu gol kralı olarak tamamladı. Bu sezon Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve UEFA Avrupa Lig olmak üzere toplam 49 resmi maçta 33 gole imza atan Sörloth, takımda en çok forma giyen oyuncusu da oldu. Başarılı golcü bir sezonda en çok gol atan yabancı oyuncu olarak kulüp tarihine geçerken, takımın en çok asist yapan ismi ise Sosa oldu.

UĞURCAN KALESİNDE DEVLEŞTİ

Trabzonspor'da transferin odağında olan isimlerin başında ise kaleci Uğurcan Çakır geliyor. Bu sezon önemli bir performansa imza atarak kalesinde adeta devleşen başarılı eldiven, Sörloth ile birlikte takımda en çok öne çıkan isim oldu. Bu sezon forma giydiği 43 maçta kalesinde 53 gol gören oyuncu 5 maçta ise kalesini gole kapadı. Yaptığı kurtarışlarla dikkatleri üzerine çeken genç kaleci Avrupa'dan önemli teklifler alıyor.

TAKIMIN GİZLİ GOLCÜSÜ FİLİP NOVAK

Trabzonspor'un Çek futbolcusu Filip Novak, takımın gizli golcüsü oldu. 2017-2018 sezonunun devre arasında bordo-mavili takıma gelen başarılı sol kanat oyuncusu kariyerinin en verimli dönemini Karadeniz ekibinde geçirdi. Geldiği günden beri bordo-mavili forma ile çıktığı 89 resmi müsabakada 19 gole imza attı. Novak, bu sezon forma giydiği 42 resmi maçta ise 10 gol atarak takımına önemli katkı sağladı. 30 yaşındaki futbolcu, forma giydiği FC Fastav Zlin'de 58 maçta 9 gol, FK Jablonec takımında çıktığı 139 maçta 16 gol, FC Midtjylland'da 97 maçta 16 gol atarken, bordo-mavili takımda ise 89 maçta 19 gol atarak kariyerinin en verimli dönemini yaşadı.

TARAFTARLAR KAÇAN ŞAMPİYONLUĞA ÜZÜLÜYOR

Sezon başından beri sürekli takımın yanında olan bordo-mavili taraftarlar son haftalarda kaçan şampiyonluğa üzülüyor. Süper Lig'in bitimine iki hafta kala Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan etmesiyle beraber Karadeniz ekibine gönül veren taraftarlar büyük üzüntü yaşadı. 10 yıl aradan sonra kazanılan Ziraat Türkiye Kupası sevinç yaşatsa da kaybedilen şampiyonluğun burukluğunu yaşadı.

(Gökmen Şahin/İHA)

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.07.2020 11:07

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Trabzonspor'da bir sezon böyle geçti - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Duygu Özaslan, basketbolcu sevgilisi Can Maxim Mutaf'la ilk pozunu paylaştı Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz Kurbanlık aldı, koronavirüsten korunmak için koyuna maske taktı Son anketlerde hezimet yaşayan ABD Başkanı Trump, seçimlerin ertelenmesini istedi Malatya Valisi, bayram öncesi vatandaşları uyardı: Tedbirlere uymazsak bayramdan sonraki süreç zor geçebilir Eski eşini öldüren, kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı Fenerbahçe ile anlaşan Erol Bulut, iki yardımcısını beraberinde getiriyor Büyükada'da elektrikli araçların seferleri başladı Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama Golcü arayan Beşiktaş, Sandro Wagner'in menajeriyle temasa geçti Younes Belhanda'nın Galatasaray ile yolları ayrılıyor Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü Bursa'da camiye giren hırsız, çelik kasa içindeki yardım paralarını sakızlı telle çaldı
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi         
13:58
Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı Uzmanlar, Kurban Bayramı'nda eyyam-ı bahur sıcaklarına karşı uyardı         
13:45
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü         
13:26
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı         
12:39
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler         
12:36
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi         
11:42
1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor 1 ton 100 kilogramlık 'Pembe' isimli boğa 21 bin TL'ye alıcısını bekliyor         
11:31
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti         
11:16
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması         
11:15
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı         
10:42
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu         
10:28
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı         
10:28
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü         
10:15
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin         
10:11
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı         
09:56
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu         
09:40
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi         
09:27
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor         
09:10
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı         
08:46
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor 126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor         
08:25
Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı Eski HDP'li vekilin cinsel saldırısına uğrayan kadın yaşadıklarını Meclis'te anlattı         
08:21
Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın Akdeniz Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Nevzat Yalçın: Ete dokunduğunuzda eti de elinizi de yıkayın         
08:12
700 yıllık kervansarayda 700 yıllık kervansarayda "korsan" restorasyon yaptıran muhtar hakkında suç duyurusu         
08:10
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor         
07:31
Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti Gerginlik yaşadığımız Yunanistan, Türkiye'den 50 İHA sipariş etti         
00:46
YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti YKS'den kötü sonuç alan 18 yaşındaki Berfin intihar etti         
23:17
Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bizi engellemeye kalkmasın Türkiye'den Doğu Akdeniz resti: Hiç kimse bizi engellemeye kalkmasın         
23:06
Ekranların sevilen dizisi Çukur'da setler yeniden kuruluyor! İşte çekimlerin başlayacağı tarih Ekranların sevilen dizisi Çukur'da setler yeniden kuruluyor! İşte çekimlerin başlayacağı tarih         
22:41
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse         
21:16
Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim         
20:19
Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü Kendisini peygamber ilan eden şahıs, yargılandığı mahkeme salonunda öldürüldü         
18:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2020 17:40:36. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Trabzonspor'da bir sezon böyle geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei