Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları

Trabzonspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u 4-1 yenen Trabzonspor, Bursaspor ile 12 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u 4-1 yenen Trabzonspor, Bursaspor ile 12 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı.

Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme, diğerleri ise telafi çalışması gerçekleştirdi.

Futbolculardan Caleb Ekuban, Kamil Ahmet Çörekçi ve Jose Sosa ise takımdan ayrı salonda çalıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:26 Kaynak: AA

Antalyaspor, Bursaspor, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonsporlu Nwakaeme Son 5 Maçta 5 Gol Attı! Fenerbahçe, Sangare'yle Söz Kesti Rizesporlu Eski Futbolcu Ali Adnan'ın 'Panenka' Penaltısı Hüsranla Bitti Beşiktaşlı Adriano Açıkladı: Yönetimle Görüşüyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 14:53:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]