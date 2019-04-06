Trabzonspor'da Bursaspor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u 4-1 yenen Trabzonspor, Bursaspor ile 12 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor
'u 4-1 yenen Trabzonspor
, Bursaspor
ile 12 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik Direktör Ünal Karaman
yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalıştı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, Antalyaspor maçında forma giyen futbolcular yenilenme, diğerleri ise telafi çalışması gerçekleştirdi.
Futbolculardan Caleb Ekuban
, Kamil Ahmet Çörekçi
ve Jose Sosa
ise takımdan ayrı salonda çalıştı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 01:26 Kaynak: AA
Trabzonsporlu Nwakaeme Son 5 Maçta 5 Gol Attı!
Fenerbahçe, Sangare'yle Söz Kesti
Rizesporlu Eski Futbolcu Ali Adnan'ın 'Panenka' Penaltısı Hüsranla Bitti
Beşiktaşlı Adriano Açıkladı: Yönetimle Görüşüyoruz