Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor

Manchester United Cristiano Ronaldo için menajeri Jorge Mendes'e teklif yaptı

Trump'ın "aşıyla ilgili müjdenin kasıtlı olarak geciktirildiği" iddiasına korona aşısını bulan Türk profesörden yanıt: Biz siyaset yapmıyoruz

Eşini öldüren ve aldatıldım diye kendini savunan katile savcıdan cevap: Bu boşanma davası konusu