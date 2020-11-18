Trabzonspor'da Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıkları sürüyor
18.11.2020 19:57
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürdü.
Bordo-mavililer, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen günün ikinci antrenmanında, top kapma, pas ve dar alan çalışmalarının ardından çift kale maç oynadı.
Trabzonspor, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.
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