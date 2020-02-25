Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı biletleri satışa çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı biletleri satışa çıktı - Son Dakika Spor

Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı biletleri satışa çıktı

6 saat önce

Trabzonspor'un Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının biletleri satışa sunuldu.

Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı biletleri satışa çıktı, System.String[]

Trabzonspor'un Süper Lig'in 24'üncü haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının biletleri satışa sunuldu.

29 Şubat 2020 Cumartesi günü 17.00'de Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle: Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 40 TL, Güney Kale Arkası/ Kuzey Kale Arkası 30 TL.


Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:32 Kaynak: DHA
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