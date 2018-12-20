Trabzonspor'da Çaykur Rizespor Maçı Hazırlıkları Başladı
12 saat önce
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü iç sahada Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık
Pazar günü iç sahada Çaykur Rizespor
ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Ziraat Türkiye Kupası
'nda Sivas
Belediyespor'la oynanan karşılaşmada 60 dakika ve üzerinde süre alan futbolculara yenilenme programı uygulandı.
Diğer futbolcular ise topa sahip olma çalışmasının ardından, tempolu koşular yaptı ve dayanıklılık esaslı küçük alan oyunları oynadı.
Bordo-mavili ekip, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 05:56 Kaynak: AA
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