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Trabzonspor'da çaykur rizespor maçı hazırlıkları başladı

37 dakika önce

Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladıTolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel ile oynadığı maçın ardından bugün ara vermeden ligin 7'nci haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başladı

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) - Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Basel ile oynadığı maçın ardından bugün ara vermeden ligin 7'nci haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 10.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular iki grup hallinde çalıştı. Antrenmanda sakatlıkları bulunan Ekuban, Onazi ile Abdülkadir Ömür yer almadı. İki grup halinde yapılan çalışmalarda birinci grupta bulunan oyuncular yenileme, ikinci grupta bulunan oyuncular ise toparlanma çalışmaları gerçekleştirdi.

FERNANDES İLE YUSUF TAKIMLA ÇALIŞTI

Bu arada, Trabzonspor'da sakatlığının ardından bireysel çalışmalara başlayan Ivanildo Fernandes ve Yusuf Sarı da bugün takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Yarını antrenman yapmadan geçirecek ve kampa girecek olan bordo-mavililer, Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek.

Trabzonspor'da çaykur rizespor maçı hazırlıkları başladı

Çaykur Rizespor, Trabzonspor, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:30 Kaynak: DHA
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