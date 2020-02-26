Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan Ahmet Canbaz, Joao Pereira, Yusuf Sarı, Majid Hosseini, Manuel da Costa, Daniel Sturridge ve izinli olan Alexander Sörloth'un katılmadıkları öğrenildi.

Beşiktaş maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Anthony Nwakaeme'nin ise dünkü çalışmada olduğu gibi bugün de takımdan ayrı koşu yaptığı aktarıldı.

Antrenman sonrasında ise 30 yaşına giren Brezilyalı stoper Manoel Messias için doğum günü kutlaması gerçekleştirildiği belirtildi. Teknik heyet ve futbolcuların katıldığı doğum günü kutlamasında, Messias'a mutlu bir yaş temennisinde bulunulduğu ifade edildi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.