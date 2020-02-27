Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

Antrenman öncesinde bordo-mavili taraftarlar futbolcuları ziyaret ederek, Çaykur Rizespor karşılaşmasında başarı dileklerini iletti.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri 'nde yapılan antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Trabzonspor , Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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