Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları

7 saat önce

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor'da Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları, System.String[]

Trabzonspor, Süper Lig'in 24. haftasında 29 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda, futbolcular taktik ağırlıklı çalışma gerçekleştirdi.

Antrenman öncesinde bordo-mavili taraftarlar futbolcuları ziyaret ederek, Çaykur Rizespor karşılaşmasında başarı dileklerini iletti.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Çaykur Rizespor, Trabzonspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 08:00 Kaynak: AA
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