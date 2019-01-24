Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Çeyrek Final Sevinci

Trabzonspor'da Çeyrek Final Sevinci

55 dakika önce

- Trabzonspor'da çeyrek final sevinci Bulak: "Taraftarımıza teşekkür ediyorum" Karaman: "Tur atlamak sevindirici"BALIKESİR - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

- Trabzonspor'da çeyrek final sevinci
Bulak: "Taraftarımıza teşekkür ediyorum"
Karaman: "Tur atlamak sevindirici"

BALIKESİR - Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Trabzonspor deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.
Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi. Karaman, "Şu an itibariyle ciddi bir sakatlanmanın olmadığı bir mücadele oynadık. Oldukça sevindirici çünkü şu anlarda biraz kadro derinliği sıkıntımız var. Her oyuncu bizim için kıymetli ve değerli. Ağır saha şartlarına rağmen iyi bir mücadele oldu. Tur atlayıp şehrimize bu şekilde dönmek bizim açımızdan sevindirici. Balıkesirspor'a başarılar diliyorum. Çok iyi bir kadroları var başında da çok sevdiğimiz değer verdiğimiz bir hoca var Allah yolunu açık etsin" dedi.
Balıkesirspor Baltok cephesi
Balıkesirspor Teknik Direktörü Giray Bulak da, "Yenilen bir hoca mutlu olur mu? Çok mutluyum, çünkü bu sayıda taraftarımızı hiç görmemiştik. Kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah Eskişehir maçında da bize destek verirler. Maça gelince 1-0 geriye düştük. İlk maçta 2-1 geriye düşmüştük. Bu bize dezavantaj oldu. Beleck'in golüyle maça tutunduk. 2-1 yapıp uzatabilirdik. 2-1 sevinir miydim sevinmezdim bizi uzatmaya götürürdü. Bu bizi yıpratırdı bizim kadro derinliğimiz yok. Hafta sonu ki maçımızı etkileyebilirdi. Oyunu 1-0 biz taşıyabilseydik o golleri yemezdik. Çünkü aynı kopya Trabzon'da yediğimiz korner golü burada yediğimiz benzer gol. Oyuncularımız yaptıkları pastan, oyuna tutunmasından dolayı tebrik ediyorum. Trabzonspor'u da tebrik ediyorum" diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:19 Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Karaman, Balıkesirspor, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Antalyaspor'u Deviren Göztepe, Kupada Çeyrek Finale Yükseldi Balıkesirspor Baltok'u 3-1 ile Geçen Trabzonspor, Kupada Çeyrek Finale Yükseldi

Cleveland'da Oynayan Cedi Osman, 25 Sayı ile Kariyer Rekoru Kırdı Maçta Sakatlanan PSG'li Neymar, Sahadan Ağlayarak Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 11:14:34. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Trabzonspor'da Çeyrek Final Sevinci
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]