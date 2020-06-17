Trabzonspor'da çifte sevinç

Süper Lig'de son 7 haftaya liderlik koltuğunda giren Trabzonspor 'da, Ziraat Türkiye Kupası 'nda da Fenerbahçe 'yi saf dışı bırakarak adını finale yazdırmanın mutluluğu yaşanıyor.

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